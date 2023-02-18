18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki dönem başkanlarından, Gazeteci Güngör Mengi, Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:59
Takip Et

Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı

Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İzmir'de 83 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Güngör Mengi, öğlen namazını müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; ailesinin yanı sıra sevenleri ve ünlü tiyatro oyuncusu Oya Başar da katıldı.

Gazeteci Güngör Mengi, 1959 yılında “Demokrat İzmir” Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Ege bölgesinde yayınlanan, İzmir'de basılan Yeni Asır Gazetesi'nde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 

1971 yılında Yeni Asır Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Devir Gazetesi'ne geçen Mengi, bu gazetede bir yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü yapmasının ardından yeniden Yeni Asır Gazetesi'ne döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır Gazetesi'nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah gazetesine transfer oldu.

Sabah Gazetesi'nde murahhas üyelik ve yazarlık ve daha sonra başyazarlık yapmıştır. Sabah Gazetesi'nden de ayrılıp, 2002 yılında gazeteci iş arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi'ni kurmuş ve başyazar olarak görev yapmıştır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
4
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
5
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
6
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
7
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.