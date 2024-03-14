Günlük 846 dolar kazanıyor. Maymun kral gibi giyiniyor, turistler tarafından besleniyor

Batı'da Maymun Kral adıyla bilinen Sun Wukong gibi giyinen bir kişi, günde 846 dolar (27 bin 176 TL) kazanıyor. Mağaranın içinde günde 3 saat kadar kalan kişi, kendisine ikram edilen tüm yiyecekleri afiyetle yiyor.

Hiç bir ikramı geri çevirme lüksü olmayan Maymun Kral neşeli ve sıcak kanlılığıyla da kalpleri kısa sürede fethediyor.

Bu işin göründüğünden zor olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı "Sevse de sevmese de hem yiyor hem de ikram eden kişiye söylediği hoş sözlerle kalbini kazanıyor. Çocuklar kendisine büyük sevgi duyuyor" yorumunu yaptı.

MAYMUN KRAL KİMDİR?

Sun Wukong Batı'da Maymun Kral adıyla da bilinir. Çin edebiyatında dört büyük eserden biri olarak kabul edilen Batı'ya Yolculuk adlı romanın ana karakterlerinden biridir.

Romanda Budist sutraları getirmek için Hindistan'a giden rahip Xuan Zang'a eşlik eden ve tehlikelerden koruyan, olağanüstü dövüş yeteneklerine sahip bir karakterdir.