Günübirlik konaklama yerleri denetlendi. 45 işletmeye ceza kesildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ticaret ile mücadele edilmesi amacıyla günübirlik kiralanan konaklama yerleri denetlendi.

İl genelinde gerçekleşen denetimlere 90 ekip ve 200 personel katılım katıldı.

Denetimlerde, toplam bin 98 günübirlik yeri kontrol edilirken kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde arandığı tespit edilen 1 şahıs da yakalandı.