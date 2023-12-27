Günübirlik konaklama yerleri denetlendi. 45 işletmeye ceza kesildi

Kaynak: İHA
Günübirlik konaklama yerleri denetlendi. 45 işletmeye ceza kesildi
Antalya'da bin 98 günübirlik konaklama yeri denetlendi. Kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulanırken aranması bulunan 1 kişi de yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ticaret ile mücadele edilmesi amacıyla günübirlik kiralanan konaklama yerleri denetlendi.

İl genelinde gerçekleşen denetimlere 90 ekip ve 200 personel katılım katıldı.

Denetimlerde, toplam bin 98 günübirlik yeri kontrol edilirken kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde arandığı tespit edilen 1 şahıs da yakalandı.

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