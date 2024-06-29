Günübirlikçilere şok uygulama

Kaynak: İHA
Günübirlikçilere şok uygulama

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi'ne kıyısı olan Gemlik ve Mudanya ilçeleri ile İznik Gölü kıyılarındaki huzurunu sağlamak amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hafta sonu deniz kıyılarına gelen günübirlikçiler tek tek sorgulanırken, vatandaşlar yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İznik, Gemlik ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen ’Huzur ve Güven’ uygulamalarında, polis ekipleri şok uygulamalarla sahil şeridinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, şüpheli araçları ve şahısları durdurarak sorgulamalarını yaparken, umuma açık mekanlarda da denetlemeler gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehrin her köşesinde huzur ve güveni sağlamak için bu tür şok uygulamaların süreceğini belirtti.

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