Günün fotoğrafı Milli Parklardan. Baştankara kuşu böyle su içti

Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasında yayınladığı fotoğraf canlılar için suyun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi

Günün fotoğrafı Milli Parklardan. Baştankara kuşu böyle su içti

Su olmazsa olmazı canlıların. Fotoğraf Milli Parklar'ın sosyal medya sayfasında. Günün fotoğrafı. Hava sıcak. Canlıların suya ihtiyacı daha da artmış durumda. Bir Baştankara kuşu, çeşmeye gagasını sokmuş su içmeye çalışıyor. Günün fotoğrafı...

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