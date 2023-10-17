Günün fotoğrafı Türk çiftçisinden geldi

Kırklareli’nde çiftçiler tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazı yazarak kutlama yaptılar.

KAYNAK: AA
Günün fotoğrafı Türk çiftçisinden geldi

Kırklareli'nde iki çiftçi tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Halis Erkorkmaz (68) ile Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

Erkorkmaz, tarlasına giden ikili traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

AA ekibi çiftçilerin çalışmasını dron ile görüntüledi.

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Tunçkol, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini ifade eden Tunçkol, "Bugün tarlaya Cumhuriyet 100 yaşında yazdık. Bunu gururla yaptık, çünkü bizim damarlarımızda taşıdığımız kan bize bunu hükmediyor." dedi.

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