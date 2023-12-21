Güpegündüz iki grup sokak ortasında çatıştı

Konya'nın Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde iddiaya göre, aralarında iş yeri kurşunlanmasından husumet bulunan iki gruptan şahısların karşılaşması sonrası tüfeklerle ateş açıldı.

Tüfek ateş açanlara karşı tarafın da yanlarında bulunan tabancalarla ateş açıp karşılık vermesiyle güpegündüz sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmayı cep telefonu kamerası anbean kaydetti.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine silahların ateşlendiği, gruptan bir tarafın araca binerek kaçtığı, diğer tarafın ise aracın arkasından ateş açtıkları, mermisi biten şahsın yakınlarından mermi istemesi görülüyor.

Yaralananın olmadığı olay sonrası çatışmaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Volkan D. ile Mehmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.