Gurbetçi genç yalancı gurbetçileri rezil etti. 'Almanya bizi kıskanıyor’ diyenlere gerçekleri açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Gurbetçi genç yalancı gurbetçileri rezil etti. 'Almanya bizi kıskanıyor’ diyenlere gerçekleri açıkladı
Binlerce kişi, gurbetçi Aytaç Sevim’in Almanya’daki asgari ücret zammını ve alım gücünü anlattığı yeni gönderisini izledi. Sevim, ayrıca “Türkiye’ye gelerek Almanya’da geçim çok zor” diyenlere yönelik yeni bir video paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Aytaç Sevim, Almanya’da asgari ücretin 41 cent artarak vergisiz bin 500 euro olduğunu söyledi.

Almanya’da en ucuz arabanın 2 bin euroya satıldığını ve bunu almak için yaklaşık bir buçuk ay çalışılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, iPhone almak için 24 ay boyunca 80 euro ödenmesi gerektiğini de ekledi. Sevim, Türkiye’de gurbetçilerle yapılan sokak röportajlarında “Orada kurulu düzenimiz var” diyenlere gönderme yaparak, “Bu kadar ev, araba, telefonun olduğu düzeni nasıl terk edebiliriz?” diye espri yaptı. Sevim’in gönderisi çok beğenildi.

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