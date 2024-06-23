Gurbetçiler için tatil cenneti olduk. Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15'lik artışla 5 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Antalya, bu yıl gurbetçi akınına uğradı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya geneli yüzde 100'e yakın doluluk yakaladığını belirtti.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, son 10 yılın en hareketli turizm günlerini yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşın asgari ücretle ayı zorla geçirdiği dönemde, gurbetçileri ve diğer turistlerin, Türkiye’nin dört bir yayını gezmesi, ekonomik krizin en büyük örneği.

Son zamanlarda krizin hızla büyüdüğü dönemde yüksek enflasyonun da etkisiyle, vatandaşlar temel gıdaya ulaşamazken, tatilin hayalini bile kuramaz oldu.

Üç yanı denizlerle çevrili taşı toprağı altın Türkiye sadece vatandaşına yar olamıyor. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, enflasyon karşısında belini doğrultamazken, ülke y6abancılara esir olmaya devam ediyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'den gelen Ahmet Altan’ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Güzel bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyleyen Altan, yolların sakin olduğunu ve gümrüklerde çok beklemediklerini belirtti.

Altan, "Rahat geldik ve bu yıl geçen yıla göre geçişler daha hızlı. İzin sezonu tam olarak başlamadığı için rahattı yolculuk. Vatanımızı çok özledik. Toprağına kurban oluruz. Bülbülü altın kafese koymuşlar 'ah vatanım' demiş." Dedi.

Gurbetçi Altan’ın bu sözleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.