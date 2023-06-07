Gurbetçinin sözleri karşısında muhabir dondu kaldı ‘Ben Euro kazanıyorum, ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi’

Bir gurbetçi, doların 21 TL olmasını umursamadığını ve Euro kazandığını söyledi.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların durumunu ise önemsemediğini belirtti.

Gurbetçi, “Kimse aç değil, her yer tıklım tıklım dolu. Kahve içeceğiz, yer bulamıyoruz. Açız diyorlar ama her yer tıklım tıklım” diye konuştu. Muhabirin “Türk vatandaşı ne yapacak peki?” sorusuna ise “Onlar düşünsün” cevabını verdi.

İşte o ilginç diyaloglar ve Türkiye’de çalışan bir motorcunun söyledikleri;

Muhabir: Dolar 21 TL oldu Ne düşünüyorsun?

Gurbetçi: Valla ben dolarla ilgim yok.

Muhabir: Dolarla ilginiz yok biliyoruz fakat ama biliyorsunuz doların artışı ekonomimizi de etkiliyor. Neye bağlanabiliyorsunuz bunları?

Gurbetçi: Ben yurtdışında yaşıyorum. Eurom var ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi.

Muhabir: Türk vatandaşı ne yapacak? Peki?

Gurbetçi: Onlar düşünsün…

Diğer gurbetçi: Hiç kimse aç değil ama her yer tıklım tıklım dolu.

Muhabir: Geçinemiyoruz diyenler yalan mı söylüyor?

Diğer gurbetçi: Kahve içeceğiz kahve içmeye yer bulamıyoruz, açız diyorlar ama her yer tıklım.

Muhabir: Biliyorsunuz ki bunu kafeye göre değil de market fiyatlarına göre değerlendirseniz.

Motorcu: Bu motoru 13 saattir kullanıyorum. Kimse aç değil öyle mi? Ben çocuk büyütmek için 13-14 saattir motorculuk yapıp ölümden dönüyorum. İnsanlar yurt dışındaki insanlar Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Türkiye'deki insanlar kendi içinde kendimizi yiyoruz. Bir insan, bir çocuk büyütmek için şu an bir beze 150-300 TL para veriyorsa bu millet otursun kendi derdine yansın. Kimse aç değil diye konuşma yapmasın. Burada ben 14 saattir motor başında ölümden dönüp çocuğum için ekmek parasını kazanıyorsam o ekstra işten gelip bir tane daha iş yapıyorsa kimse gelip bana aç değiliz. Savunmasın yani burada.