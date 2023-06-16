'İngiltere'de kazandığım Türkiye'de değerli' dedi. 'Beğenmeyen gider' diye ekledi

Hayatını sürdürdüğü İngiltere'den tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçi, Kenjory isimli Youtube kanalının sokak röportajında şunları söyledi:

"İngiltere'den yaşıyorum. 4 günden beri buradayım. Gezmediğim yer kalmadı. Orada bu hayatı yaşayamıyoruz. 5.30'dan 11'e kadar çalış. 11'den sonra ne yapabilirsin? Adam burada 7'de başlıyor, 5'te bırakıyor."

Bu sözlere tepki gösteren bir kadın "Bir sterlin kaç TL biliyor musun?" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlere cevap veren gurbetçi "30 lira. Ama ben o 30 lirayı nasıl kazanıyorum biliyor musun? Sen çok güzel kazanıyorsun bu memlekette." dedi.

Kadın "Gidin orada yaşayın ama kaderimizi tayin etmeyin." dedi. Gurbetçi "Ben TC vatandaşı isem istediğim gibi oy kullanırım" dedi. Kadın ise "Tabii ben de sterlini alsam..." diye yanıtladı.

"PARAM BURAYA GELDİĞİ ZAMAN DEĞERLİ"

Neden İngiltere'de yaşadığı sorulan gurbetçi, "O zaman şartlar onu gösterdi. Zaten yaşamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yatırımımızı buraya yapıyoruz." dedi.

Gurbetçi "Bin pound bozduruyorum, 30 bin lira para yapıyor, harcıyorum. Ama burada da yetmiyor.

İngiltere'de etin kilosu 2.5 liraydı, şimdi 9-10 lira." dedi. Kadın ise "Burada kaç para biliyor musunuz?

Bizim insanlarımız 8500 asgari ücret alıyor. 350 liraya et alabiliyor mu?" diye tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine o gurbetçi "Benim param orada bir şeye yaramıyor. Buraya geldiği zaman değerli" diyerek çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir genç ise evi geçindirmek için okulu bıraktığını anlattı, gurbetçi o gence "Buranın ekmeğini yiyorsunuz... Okusun okusun." yanıtını verdi.

Yeni evlenenlere verilen 150 bin liralık kredi desteğini dile getiren gurbetçi, "Benim memleketimde 150 lirayı bırak adam sana bir peni vermez. Hak edeceksin ki verecek. Burada veriyor sana bak. Kardeşim, beğenmeyen gider." diyerek vatandaşların tepkisini çekti.