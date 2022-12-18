Dünya Kupası'nı kim kazanacak. Fransa mı Arjantin mi. Messi mi Mbappe mi. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Dünyanın gözü Katar'da bugün.

22. Dünya Kupası'nda büyük final oynanacak, Arjantin'le Fransa Doha'daki Lisail Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Herkesin aklındaki sorular:

- Fransa mı Arjantin mi?

- Messi mi Mbappe mi?

Saat 18.00'de başlayacak maçın bitiminde bu sorular da yanıtını bulmuş olacak.

Son şampiyon Fransa elbette ki üst üste iki kez kupayı kazanarak tarihe geçmek istiyor.

Teknik direktör Didier Deschamps'ın başarısı ortada. Fransa takımını getirdiği yer bunu gösteriyor zaten. Elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanıyor, maç oynanırken hızla sistem değişikliği yapabiliyor. Başarısını da 2012'den beri başında olduğu milli takımda 138 maçta 89 galibiyet ve 26 beraberlikle göstermiş zaten.

Fransa'da şampiyona öncesi Benzema'nın sakatlığı herkese göre büyük sıkıntıydı. Ancak Deschamps bunu Oliver Giroud'la aştı. Giroud, takımın finale gelmesinde büyük rol oynadı. Ama Katar'dan gelen haberler Fransızların canını sıktı. Giroud'un dizinden sakatlandığı ve ilk onbirde olmama ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.

Fransa'nın en büyük kozu elbette ki Mbappe. Daha 23 yaşında olan Mbappe, eğer kupayı kaldırırsa üst üste 2 kez bunu başarmış olacak. Hem de bu yaşta. Messi'nin 35 yaşında Dünya Kupası olmadığını hatırlatırım.

Mbappe hızı ve tekniği ile büyük bir güç. Golcü özelliği de var. Arjantin savunması onu durdurmakta zorlanacaktır.

Arjantin'e gelirsek...

Dünyada herkesin de ortak fikri; en büyük gücü Messi. Yalnız Messi'nin son antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamaması sıkıntı. Ancak yine de oynayacaktır. Hayatı boyunca Maradona'nın gölgesinde kaldı. Çünkü hiç Dünya Kupası olmadı. Kariyerinin sonlarında yakaladığı bu fırsatı kaçırmamak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Teknik direktör Scaloni, teknik direktörlüğünde futbolculuğundan daha başarılı oldu. 2018'de başladığı Arjantin Milli Takımı'nda bugüne kadar sadece 5, evet yanlış anlamadınız beş kez yenilgi gördü. 56 maçta 39 galibiyet alması başarısını göstermiyor mu?

Bu maç muhakkak ki iki teknik direktörün taktik savaşına da sahne olacak.

Deschamps Messi'yi, Scaloni Mbappe'yi durdurmak için elbette ki seçecekleri oyunculara görev verecek.

İki hocanın da önce savunma güvenliği diyerek maça başlayacağını sanıyorum. Kontrollü futbolu tercih edeceklerdir. Arada yıldız patlamasıyla pozisyon bulacaklarını bekliyorum. Taraflardan birinin erken gol atması halinde temponun hızlanacağına, seyir zevkinin artacağına inanıyorum.

Fransa Messi'yi, Arjantin Mbappe'yi durdurmak isterken sert müdaheleler de olabilir. Bol kartlı bir maç da izleyebiliriz.

Hangisi kazanır derseniz... İki takımın da şansını eşit görüyorum, kalecisi en az hata yapan taraf kazanır diyorum.

Heyecan büyük. Dünyada öyle de Arjantin ve Fransa'da daha da büyük elbette.

Bir gün bizim de böyle heyecanlar yaşamamız dileği ile...