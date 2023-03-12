Herkes bakar Aboubakar yazar. Beşiktaş Başakşehir sendromunu böyle yıktı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş'ta son yıllarda bir Başakşehir sendromu vardı. Ne yapsa olmuyordu. Siyah beyazlı takımın Türkiye'de ezeli rakipleri dışında mağlubiyet sayısının fazla olduğu tek takım sanırım Başakşehir.

Bu maça kadar geride kalan 32 karşılaşmada 10 mağlubiyeti, 8 galibiyeti vardı. Ligin ilk yarısında mesela. Vodafona Park'ta kazanan yine Başakşehir'di. Üstelik tek şut, tek golle.

Maça yine tutuk başladı Beşiktaş. Şenol Güneş Ghezzal'ın yine sürpriz (!) sakatlığı nedeniyle geçen haftaki kadroyu sürmüştü sahaya. Başakşehir ise yeni transferlerine de yer vermişti ama görüntü eskisi gibiydi ilk maçlarda.

Beşiktaş orta sahada üstünlüğü alamıyor, ileride çoğalamıyordu. Yine Başakşehir sendromu mu derken... Sendrom mendrom anlamayan Aboubakar çıktı sahneye 15. dakikada. Ceza alanı dışında buluştuğu topu aldı, çaprazdan ceza alanına girdi, rakibinden de sıyrılarak öbür köşeye düzgün ve sert vurdu. Takımını öne geçirdi böylece.

Bu gol bile Beşiktaş'a oyundaki üstünlüğü getirmedi. Yine bir panik halleri, Başakşehir ataklarında "Her an gol yiyebilecek" bir görüntü sahnedeydi.

Çok enteresandır. 33. dakikada VAR uyarısıyla Gedson'a taban giren (Gerçi orada ayağı da kaydığı içindi bu) Januzaj'ın VAR uyarısıyla kırmızı kart görmesi ve Başakşehir'in eksik kalması da değiştirmedi bunu.

Hatta 41'de Figueiredo'nun kafa vuruşunda top tam filelere gidiyordu ki... Kalede iyi ki Mert Günok vardı Beşiktaş adına. Kedi gibi uzadı da topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı da ilk yarı gibi olacak derken... Vincent Aboubakar'ı gördük sahnede yeniden. 55. dakikaydı. Bu kez golü atan değil, golün temelini atan adam pozisyonundaydı. Aboubakar, sol kanattaki Arthur Masuaku'yu gördü. Masuaku'nun çaprazdan ceza sahasına girip iki rakibi önündeyken yaptığı vuruşta top bir kez daha filelerle buluştu.

Beşiktaş oyun olarak çok üstün olmasa da 2 farklı öndeydi yine de. 58'de Redmond'un, hemen peşinden Cenk Tosun'un ceza alanında boş kalmalarına rağmen kaçırdığı pozisylonları izledik.

Sonrası yine aynı görüntü.

Beşiktaş'ta ilk yarıda zorunlu bir değişiklik yapmıştı Şenol Güneş. Sakatlanıp sahayı sedye ile terk eden Tayyip Talha'nın yerine Saiss girmişti. İkinci yarıda değişiklikler bu kez oyun gereği geldi. Rosier'le Maxim girdi, Redmond'la Salih çıktı. Zaten Salih banko oldu artık.İlle de alacak onu Şenol hoca! 90 dakika sahada kaldığı maç var mı bilmem. Redmond da eklendi ona.

Emre Belözoğlu da 5 oyuncu birden değiştirdi. 2-0'a ve de takımı eksik olmasına rağmen "Neden olmasın" diyor hücum oyuncusu sürüyordu sahaya. Oyunu 10 kişiyle de olsa yarı alana yıkmayı başarıyordu yine de. Ancak bal yapmayan arı gibi; sonuç alamadı.

Beşiktaş böylece Başakşehir sendromunu kırdı artık. Bu galibiyet o açıdan da önemli.

Beşiktaş ilk ikiye girebilir mi? Zor ama imkansız değil. Ama bu galibiyetle en azından üçüncülükteki yerini sağlamlaştırdı gibi. Ancak şunu de söylemeden geçemeyeceğim. Beşiktaş kazandı kazanmasına ama istenen futbolundan uzakta hala.

Beşiktaş'ta kimi beğendiğimi merak ediyorsanız; en çok Aboubakar derim. Biraz daha fazla topla buluşturulsa rakip ceza alanında işler daha da yoluna girer gibi geliyor bana. Kaleci Mert'i de unutmayayım. Başakşehir'de ise Figueiredo etkiliydi.