Güreş ağasını ne ceza ne de jandarma durduramadı

Antalya’da vergi rekortmeni de olan güreş ağasını gelen cezalar ya da jandarma durduramadı. Güreş ağası üst üste gelen şikayetlere rağmen deren izinsiz şekilde kum ve çakıl alıp satmaya devam etti.

KAYNAK: DHA
Güreş ağasını ne ceza ne de jandarma durduramadı

Antalya Gazipaşa’da tarımsal sulama için de kullanılan Bıçkıcı Deresi’nden 2015 yılından bu yana izinsiz alıp işlediği kum ve çakılı satan kırma, eleme ve yıkama tesisi sahibi A.R.Y. hakkında Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve Antalya Valiliği’ne çok sayıda şikayet geldi.

2015- 2022 yılları arasında şikayete konu olayı defalarca gerçekleştirdiği belirlenen A.R.Y.’ye 16 kez idari para cezası verildi. Toplamda 8 milyon 265 bin 826 lira 35 kuruşluk cezayı ödemeyen A.R.Y., eylemlerini gerçekleştirmeye devam etti.

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Bıçkıcı Deresinden 2022-2023 yılları arasında doğaya zarar verecek şekilde eylemlerde bulunması ve yine şikayetlere konu olmasından dolayı jandarma ve ilgili ilçe müdürlüklerince toplamda 143 bin 612 lira 30 kuruşluk 34 para cezası daha verildi.

HEM GÜREŞ AĞASI HEM VERGİ REKORTMENİ

İlçede kırma, yıkama ve eleme tesisi de bulunan A.R.Y., 2012 ve 2014 yılları kurumlar vergisi kategorisinde ilçe rekortmeni oldu. İlçede birçok kamu kurum ve kuruluşuna yaptığı bağışları da olan A.R.Y., yağlı güreşlere de özel ilgi duyuyor.

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Her yıl Gazipaşa, Alanya gibi yakın ilçelerdeki yağlı güreşleri takip eden A.R.Y., Gazipaşa’da nisan ayında gerçekleştirilen 1’inci Gazipaşa Yağlı Güreşleri’ne 2 milyon TL vererek güreş ağası oldu.

2015 yılında da güreş ağası olan A.R.Y.’nin Bıçkıcı Deresi’ne verdiği zarar ise Antalya Valiliği Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nün raporuyla ortaya kondu.

“DOĞAL YAPIYI BOZDU, SAHİL KUMUNUN OLUŞUMUNU ENGELLEDİ”

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ve Gazipaşa Kaymakamlığı’na gönderilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

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“Dere yatağının doğal yapısı bozulmuş, iri boyutlu malzemenin düzensiz şekilde alınması sonucu, mil boyutunda malzeme yüzeye verilmiştir. Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki derelerden maden sınıfında yer alan kum, çakıl malzeme alınarak kamu malına zarar verildiği tespit edilmiş olup dere yatağının doğal yapısının tamamen bozulduğu, doğal yatak talveg (bir vadinin en alçak noktalarını, bir akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren sanal çizgi) kotlarının değiştirildiği, kıyı erozyonlarına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.”

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Raporda ayrıca yapılan eylemden dolayı tarımsal faaliyetlerin olumsuz yönde etkilendiği de vurgulanarak, Bilinçsizce ve izinsizce alınan dere kumunun denizdeki sahil kumlarının oluşumunu engellediği anlaşılmıştır” denildi. Raporda, A.R.Y.’nin farklı tarihlerde izinsiz ve kaçak yollarla Bıçkıcı Deresi’nden toplamda 352 bin 172 ton kum ve çakıl aldığı, buna karşılık verilen yaklaşık 8,5 milyon liralık para cezasını da ödemediği yer aldı.

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