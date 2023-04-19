Güreşçi misin Ronaldo, bu ne hal. Rakibini yere serdi

Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo'nun, Al Hilal maçında sıra dışı bir faul yaptı. Bu yaptığı faul gündeme oturdu.

Güreşçi misin Ronaldo, bu ne hal. Rakibini yere serdi

Editör: Fatma Demirkaya

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında Al Nassr, Al Hilal ile mücadele etti.

Zirve yarışındaki kritik maçı Al Hilal, 2-0 kazandı ve puan farkını arttırdı.

Goller penaltılardan geldi. Ighalo, 42 ve 62'de kaydettiği 2 penaltı golüyle takımına 3 puanı kazandırdı.

Mücadelede Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert hareket, gündeme oturdu.

SARI KART ALDI
Ronaldo, orta sahada rakibinin adeta boynuna asılarak oyuncuyu yere serdi.
Top kapma mücadelesine rakibini boynundan kavrayıp yere sert şekilde düşüren Ronaldo, hiçbir şey olmamış gibi maça devam etti.
Hakem, Ronaldo'ya bu pozisyondan sonra sarı kart gösterdi.

YOĞUN İTİRAZ
Ronaldo'nun yaptığı bu hareket sonrası rakip oyuncular, Ronaldo'nun aldığı sarı karta itiraz etti ve kırmızı kart talebinde bulundular. Hakem kararından dönmedi ve sarı kartında kaldı.
Bu faul, sosyal medyada gündem oldu.

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