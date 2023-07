Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li isimlerin yaptığı toplantının sızdırılmasından sonra CHP içinden bir tepki de CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin’den geldi.

Medyascope’tan Göksel Göksu’ya konuşan Gürsel Tekin, sızdırılan video sonrasında yaptığı açıklamada “Gerekirse değişimci arkadaşların yanına gidip yanlış yapıyorsunuz” diyeceğim dedi.

Partisinin bir an önce toparlanması için gerekirse değişimci olarak nitelendirdiği arkadaşlarının yanına gidip konuşacağını aktaran Tekin, “Bir an önce partimin derlenip toparlanması konusunda üstüme düşen hangi görev varsa, gerekirse kendisini değişimci olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim” şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin’in yaptığı açıklama şu şekilde: “Siyasette kimseyi satmadım. Kumpas kurmadım. Ama bana kurulan kumpasların haddi hesabı yoktu. Hepsini aştım. Bir an önce partimin derlenip toparlanması konusunda üstüme düşen hangi görev varsa, gerekirse kendisini değişimci olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim. Yanlış yapıyorsunuz diyeceğim kardeşim. Gelin Mart ayında zaferle sonuçlandıralım. Benim bütün uğraşım bu. Yoksa bir delege avı falan içinde değilim. Kaldı ki kurultaylarda üç kez aday oldum. İhsan Özkez birinci oldu, ben listeye giremedim. Bir gün bir arkadaşıma dönüp sitem etmedim. Bunlarla meşgul değilim. Altı yüz üç tane muhtarımız var. İstisnasız her hafta yedi sekiz muhtarı arıyorum. Her aradığımda da psikolojim alt üst oluyor. O hafta çünkü kendi mahallesinde kendi bölgesinde nelerin yaşandığını en iyi bilen muhtarlardır. Kaç çocuğumuzu uyuşturucuya bulaştığını, kaç yuvamızın yıkıldığını, kaç yuvamızın tersine dönüş birimine başvuru yaptığını, milyonlarca insanın sosyal yardıma başvurusunu… Bir yıl önce söyledim. Dedim ki iktidarın önümüzdeki günlerde yapabileceği tek bir şey var. Yoksulluğu yönetmek biz yoksulları örgütleyeceğiz. Sadece yapacağımız bu. Ben de gücümün yettiği kadar, bugün çaresiz kalan vatandaşlarımızın yanında saf tutmaya devam edeceğim.”