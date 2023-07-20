Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim

Ekrem İmamoğlu ve CHP’li isimlerin sızdırılan videosuna bir tepkide, CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin’den geldi. Tekin, “Gerekirse değişimci arkadaşların yanına gidip yanlış yapıyorsunuz diyeceğim” dedi.

Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li isimlerin yaptığı toplantının sızdırılmasından sonra CHP içinden bir tepki de CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin’den geldi.

Medyascope’tan Göksel Göksu’ya konuşan Gürsel Tekin, sızdırılan video sonrasında yaptığı açıklamada “Gerekirse değişimci arkadaşların yanına gidip yanlış yapıyorsunuz” diyeceğim dedi.

Partisinin bir an önce toparlanması için gerekirse değişimci olarak nitelendirdiği arkadaşlarının yanına gidip konuşacağını aktaran Tekin, “Bir an önce partimin derlenip toparlanması konusunda üstüme düşen hangi görev varsa, gerekirse kendisini değişimci olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim” şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin’in yaptığı açıklama şu şekilde: “Siyasette kimseyi satmadım. Kumpas kurmadım. Ama bana kurulan kumpasların haddi hesabı yoktu. Hepsini aştım. Bir an önce partimin derlenip toparlanması konusunda üstüme düşen hangi görev varsa, gerekirse kendisini değişimci olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim. Yanlış yapıyorsunuz diyeceğim kardeşim. Gelin Mart ayında zaferle sonuçlandıralım. Benim bütün uğraşım bu. Yoksa bir delege avı falan içinde değilim. Kaldı ki kurultaylarda üç kez aday oldum. İhsan Özkez birinci oldu, ben listeye giremedim. Bir gün bir arkadaşıma dönüp sitem etmedim. Bunlarla meşgul değilim. Altı yüz üç tane muhtarımız var. İstisnasız her hafta yedi sekiz muhtarı arıyorum. Her aradığımda da psikolojim alt üst oluyor. O hafta çünkü kendi mahallesinde kendi bölgesinde nelerin yaşandığını en iyi bilen muhtarlardır. Kaç çocuğumuzu uyuşturucuya bulaştığını, kaç yuvamızın yıkıldığını, kaç yuvamızın tersine dönüş birimine başvuru yaptığını, milyonlarca insanın sosyal yardıma başvurusunu… Bir yıl önce söyledim. Dedim ki iktidarın önümüzdeki günlerde yapabileceği tek bir şey var. Yoksulluğu yönetmek biz yoksulları örgütleyeceğiz. Sadece yapacağımız bu. Ben de gücümün yettiği kadar, bugün çaresiz kalan vatandaşlarımızın yanında saf tutmaya devam edeceğim.”

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Karagümrük'ten bir İtalyan daha ayrıldı Spor
Karagümrük'ten bir İtalyan daha ayrıldı
"Kripto para kumar sayılsın" teklifinde yeni gelişme Ekonomi
"Kripto para kumar sayılsın" teklifinde yeni gelişme
Ekmek zammına böyle isyan etti: 100 kişiyi çevir 99'u zamdan memnun değilim der ama oy verir Ekonomi
Ekmek zammına böyle isyan etti: 100 kişiyi çevir 99'u zamdan memnun değilim der ama oy verir
Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu Spor
Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu
Aydın’da Kıbrıs Harekatı için lokma döküldü Güncel
Aydın’da Kıbrıs Harekatı için lokma döküldü
Filip Benkovic Trabzonspor'a gelme sebebini açıkladı Spor
Filip Benkovic Trabzonspor'a gelme sebebini açıkladı