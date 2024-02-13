Gürsel Tekin sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurdu ve CHP yönetimini eleştirdi. Gürsel Tekin’in istifası ve açıklamalarını sosyal medyadan duyurdu. Peki, Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında nereli?

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan Gürsel Tekin, Türk siyaset sahnesinde uzun yıllardır aktif olarak yer almaktadır. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlamasının ardından İstanbul'a taşınan Gürsel Tekin, burada lise öğrenimine başlamış ve Kadıköy'de garson olarak çalışmaya başlamıştır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütünde katılarak başlayan Tekin, 1980 darbesi nedeniyle siyasi faaliyetlerine ara vermiş ancak 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde (SODEP) siyasete geri dönmüştür. Ardından SODEP'in ardılı olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye (SHP) katılan Tekin, siyasi kariyerine yerel yönetimde görev alarak devam etmiştir.

Gürsel Tekin, 2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2007'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmıştır. 2009 yerel seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışmıştır.

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis'e giren Gürsel Tekin, aynı zamanda 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Genel Başkan Yardımcılığı görevini iki kez üstlenmiş, 2014 yılında CHP Genel Sekreteri olarak atanmış ve bu görevi 2016 yılına kadar sürdürmüştür.

Gürsel Tekin, siyasi kariyerinin yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmış, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı ve yerel yönetim sorunlarına ilişkin birçok makale kaleme almıştır.