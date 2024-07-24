Gürsu armudunu Terminatör böcekler koruyacak

Gürsu'ya bağlı İğdir Köyü'nde armut bahçelerinde tarım ilacı kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla salınan faydalı böceklerin ardından armut hasadı yapıldı. Beş kurumun paydaşlığı ile ilerleyen proje sonucunda yüzde 40 oranında başarı sağlandığı görüldü.

90 BİN ADET BÖCEK

Gürsu'da armut üretim alanlarında üreticilerin sürdürülebilir, çevreci ve karlı bir üretim modeline geçmeleri amacı ile mayıs ayında gerçekleştirilen faydalı böcek salınımının ardından armut hasadı gerçekleştirildi.

Nisan ayından itibaren armutta psillid, yaprak biti, beyaz sinek ve iç kurduna karşı faydalı böcek salımı yapıldı.

5 kez gerçekleşen salımlarda armut psillidina karşı 4 bin adet faydalı böcek anthocorisnemoralis, yaprak bitine karşı 3 bin adet böcek chrysoperlacarnea, beyaz sineğe karşı 4 bin adet oriuslaevigatus ve iç kurduna karşı 80 bin adet böcek trichogrammaevanescens salımları yapıldı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 40

Projeye akademik destek veren Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve ekibi Prof.Dr Ayşe Ülkü ve Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı Gürsu Ovası'nda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Salınan böceklerin verim ve kalite anlamında sağladığı yararı yerinde inceledi.

Faydalı böcek salımlarını gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı, ‘Ülkemizde yoğun ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımı mevcut ve yıllık olarak ülkemiz 600 milyon dolar tarım ilacına para vermektedir. Üreticimiz bu armut bahçesinde 75 gündür zararlılara karşı ilaç kullanmamaktadır. Bizim amacımız bozulan ekosistemi tekrar tesis etmek. Ayrıca bu bahçede su tasarrufu da olmuştur. Ülkemizde yıllık iki adet gölet, tarım ilacı hazırlarken harcanan sudan dolayı kaybolmaktadır. İlk yılda hedefimiz yüzde 25 azaltmaktı ama sistemli ve koordineli bir şekilde proje paydaşları ile birlikte giderek bu rakamı yüzde 40'a çıkardık. Önümüzdeki yıl daha iyi sonuçlar alacağımızı öngörüyoruz. Ülkemizin biyoçeşitliliğini ekonomiye döndürmeyi hedeflemekteyiz” açıklamasında bulundu.

"ÜRETİCİMİZİ RAHATLATMA ZAMANI"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, projenin gerçekleşmesi için büyük emek veren Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez'i tebrik ederek, “Gürsu armudunda marka ve kalite ile ilgili kat ettiğimiz yol ortada. Dolayısıyla şimdi üreticimizi rahatlatma zamanı. Bu anlamda bu her yönü ile desteklenmiş projede yer almaktan ve üreticimizi desteklemekten son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.