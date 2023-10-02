Gürün'de otomobil yoldan çıktı. Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gürün'de otomobil yoldan çıktı. Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Kaza Gürün Sivas yolu Gökçeyazı köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan O.K. ve N.K. isimli yolcular yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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