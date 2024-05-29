Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok dizide oynayan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi oyuncunun eşi Gökhan Günal, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

Günal, “Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu’nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecektir.

Pera adından 2 yaşında bir kızı olan Gülşah oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.' notunu düştü.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, Fox Tv’de yıllarca süren Unutma Beni dizisinde oynamıştı. Ardından Aşkın Bedeli isimli dizide oyunculuğuna devam eden oyuncu, Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakterini canlandırmıştı. Çomoğlu, son olarak TRT 1’de yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.