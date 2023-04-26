Güveyfeneri bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güveyfeneri bitkisinin faydaları dikkat çekti.

GÜVEYFENERİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yetişen bir çeşit bitkidir. Çiçekleri pembebeyazdır.

Yemişleri kiraza benzer. Terkibinde C vitamini vardır. Lezzeti acımtıraktır. Meyveleri Eylül – Ekim aylarında toplanıp, kurutulur.

GÜVEYFENERİ BİTKİSİ FAYDALARI

-İdrar ve ter söktürür.

-Karında toplanan suyu boşaltır.

-Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Sarılıkta da faydalıdır.

-Bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi vardır.

-Deri hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

-Romatizma hastalıkları, ateş düşürücü, öksürük kesici, idrar söktürücü, yangı giderici etkileri de bulunmaktadır.

NASIL KULLANILIR?

Meyveleri ve yaprakları kurutulup, suda kaynatmak suretiyle faydalanılır. Söz konusu etkiler için doz günde 4-6 meyvedir. Meyveler taze veya kurutulmuş olarak alınabileceği gibi suda kaynatılıp içilebilir de.