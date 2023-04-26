Güveyfeneri bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güveyfeneri bitkisinin faydaları dikkat çekti.
GÜVEYFENERİ BİTKİSİ NEDİR?
Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yetişen bir çeşit bitkidir. Çiçekleri pembebeyazdır.
Yemişleri kiraza benzer. Terkibinde C vitamini vardır. Lezzeti acımtıraktır. Meyveleri Eylül – Ekim aylarında toplanıp, kurutulur.
GÜVEYFENERİ BİTKİSİ FAYDALARI
-İdrar ve ter söktürür.
-Karında toplanan suyu boşaltır.
-Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
-Sarılıkta da faydalıdır.
-Bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi vardır.
-Deri hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.
-Romatizma hastalıkları, ateş düşürücü, öksürük kesici, idrar söktürücü, yangı giderici etkileri de bulunmaktadır.
NASIL KULLANILIR?
Meyveleri ve yaprakları kurutulup, suda kaynatmak suretiyle faydalanılır. Söz konusu etkiler için doz günde 4-6 meyvedir. Meyveler taze veya kurutulmuş olarak alınabileceği gibi suda kaynatılıp içilebilir de.