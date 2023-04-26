Güveyfeneri bitkisi sarılığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güveyfeneri bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan sarılığa iyi gelen güveyfeneri bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SARILIK NEDİR?

Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir. Alyuvarların vücuttaki ömrü yaklaşık 120 gündür. 120 gün sonrasında kanda bulunan alyuvarlar yıkılıp yenilenir. Alyuvarlardaki bu hemoglobin maddesi yıkıldığı zaman bilirubine dönüştürülür. Bilirubin ise sarı renkli bir maddedir. Karaciğer, bilirubinin vücuttan uzaklaştırılması ile görevlidir. Fakat bilirubin herhangi bir nedenle vücuttan yeteri kadar uzaklaştırılamazsa kan dolaşımına katılır ve cildin, mukozaların ve göz akının sarı renkte gözükmesine neden olur.

GÜVEYFENERİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yetişen bir çeşit bitkidir. Çiçekleri pembebeyazdır.

Yemişleri kiraza benzer. Terkibinde C vitamini vardır. Lezzeti acımtıraktır. Meyveleri Eylül – Ekim aylarında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Meyveleri ve yaprakları kurutulup, suda kaynatmak suretiyle faydalanılır. Söz konusu etkiler için doz günde 4-6 meyvedir. Meyveler taze veya kurutulmuş olarak alınabileceği gibi suda kaynatılıp içilebilir de.