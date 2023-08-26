Güzçiğdemi basura iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen güzçiğdemi dikkat çekti.

Güzçiğdemi basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen güzçiğdemi dikkat çekti.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

GÜZÇİĞDEMİ BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.

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