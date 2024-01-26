Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi"

Kaynak: Haber Merkezi
Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi"
Boşandığı eşi Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını itiraf etemsi gibi birçok farklı açıklamayla gündeme gelen Selen Görgüzel, şimdi de erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisi hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı

Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Selen Görgüzel, boşandığı eşi Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını itiraf etmesinin ardından yaptığı açıklamayla tekrar gündemde. Görgüzel, bu kez erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisi hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Görgüzel, doktorlar tarafından onaylanmış bir gerçeği paylaştı. Videoda, "Erkek menisi canlıyken, aynı anda, tazeyken yüze sürülürse ciltte 'lifting' etkisi gösteriyor. Bu, cildin gençleşmesine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Görgüzel, özellikle evli kadınlara bu yöntemi denemeleri için tavsiyelerde bulundu.

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