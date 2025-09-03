Fikret Orman ve Güzide Duran’dan samimi görüntüler! Gece kulübünde dudak dudağa: Kimseye aldırmadılar

Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’dan boşanmadan Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile ilişki yaşıyor ve el ele pozlarıyla herkesi şoke etmişti.

Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, Adnan Aksoy, ortaya çıkan görüntüler sonrası sosyal medya hesabından Güzide Duran’a sert sözlerle tepki gösterdi.

“İBRETLİK BİR TABLO”

Güzide Duran’ın boşanma sürecindeki eşi Adnan Aksoy, görüntülerin basına yansıması üzerine sert bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada, Duran’ın hala kendi soyadını taşıdığını vurgulayan Aksoy, yaşananları “ibretlik bir tablo” olarak niteledi.

“Bu görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi kabul etmez!” diyen Aksoy, evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu. “Bu yaşam tarzı ve aymazlık, geride bıraktığı çocuklarına bile ihanettir,” diyerek Duran’ın “iyi anne ve eş” imajını eleştirdi. Sürecin kendisi ve çocukları için yıpratıcı olduğunu belirten Aksoy, “Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.” dedi.

GÜZİDE DURAN’DAN YANIT GELDİ!

Güzide Duran, kısa sürede sessizliğini bozarak duygusal bir açıklama yaptı. 2007’de büyük bir aşkla kurduğu evliliğinde iki çocuğu olduğunu hatırlatan Duran, 2024’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı aldıklarını belirtti. Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde, hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını ifade etti.

Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi talepte bulunmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından yakındı.

Bu sürecin kendisine “pranga” gibi geldiğini belirten Duran, “Artık sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliği bitirip çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum.” dedi.

Yeni bir başlangıç yapmak istediğini açıkça ifade eden Duran, “Hayat devam ediyor; ben de artık yeni başlangıçlara şans verip mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için mutluyum.” diyerek Fikret Orman ile ilişkisini savundu.

GECE KULÜBÜNDE SAMİMİ ANLAR…

Resmi olarak evli olan Güzide Duran ile Fikret Orman, toplumsal tepkilere rağmen ilişkilerini sürdürüyor! Çift, Marmaris’teki gece kulübünde kimseye aldırmadan öpüşerek diğer müşterileri şaşırttı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU

Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirme kararı almış ve boşanma davası açmıştı. Ancak dava sürerken Fikret Orman ile yasak aşk yaşaması yadırgandı. İkilinin el ele poz vermesi, toplumsal tepkiye yol açtı.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Toplumun tepkisi nedeniyle çiftin ilişkisini gizli yaşayacağı düşünülürken tam tersi oldu. Güzide Duran, “Fikret Orman’la çok mutluyum.” dedi ve çift Marmaris’e tatile gitti.

Önceki gece, gittikleri gece kulübünde tepkilere aldırış etmeden öpüşüp dans ederek aşklarını açıkça yaşadı. Bu durum, mekandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

NELER OLMUŞTU?

Eski manken Güzide Duran, 2008’de iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki çocukları olan çift, ayrılık kararını doğruladı.

Boşanma kararından sonra Güzide Duran’ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

“KENDİMDEN EMİNİM”

Duran, bu iddiaların eşi tarafından yayıldığını öne sürerek, “Haberleri umursamıyorum. Kime neyi ispatlayacağım? Bu benim hayatım. Bir kadının arkadaşı olabilir. Kendimden eminim.” dedi.

Okan Buruk da, “Güzide ile eski arkadaşız, aşk iddiaları külliyen yalan.” açıklamasını yaptı.

EŞİNDEN 2 LİRALIK ‘İNTİKAM’

Adnan Aksoy, eşinin gizemli davranışlarının güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açtı ve sembolik olarak 2 liralık tazminat istedi.

‘GÜVENİMİ ZEDELEDİ’

Aksoy, eşinin son dönemde sergilediği gizemli davranışların güvenini sarstığını iddia ederek boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Güzide Duran, Adnan Aksoy’a karşı İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin sarsılması’ gerekçeleriyle çekişmeli boşanma davası açtı.

Duran, evliyken fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini iddia etti.

“NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI”

Duran’ın avukatları, dava dilekçesinde çocukların velayetini talep ederek, “Adnan Aksoy’un tutarsız, senaryocu ve samimiyetsiz tavırları evliliği sarstı. Aksoy’a ‘narsist kişilik bozukluğu’ tanısı kondu.” dedi.

“TEHDİT EDİLDİ”

Duran, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, kocası tarafından tehdit edildiğini belirtti. Aksoy’un sadakatsiz davranışlarının evliliği sarstığını öne sürerek delil sundu.

10 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ!

Duran, boşanma kararını, çocukların velayetini, aylık 600 bin lira nafaka, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira manevi tazminat ile 100 bin lira mal rejimi alacağı talep etti.

BOŞANMA AÇIKLAMASI

Duran, “Gizlilik kararı var, konuşamam. Haberlerin çıkmasına şaşırdım.” dedi.

EŞİNDEN SERT TEPKİ

Adnan Aksoy, Duran’ın YouTube programındaki duygusal açıklamalarına, “Oyunculuğu midem bulandırdı.” dedi.

“ANNELİK KUTSALDIR”

Aksoy, “Annelik şov malzemesi yapılamaz. Kızımız boşanma sürecinde annesiyle görüşmüyor. Buna son verin.” yorumunu yaptı.

“PİŞMANIM”

Duran, bir dergiye, “Çalışma hayatından uzak kaldığım için pişmanım. Çocuklarıma vakit ayırdım ama çalışan bir anne olmak isterdim.” dedi.