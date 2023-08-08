Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu

Ekranların efsaneleşen film serisi Hababam Sınıfı Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yayın öncesi Hababam Sınıfı filmine dair pek çok ayrıntı araştırılmaya başlandı. Peki, Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu

Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu

Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı Show Tv’de yayınlanacak. Hababam Sınıfının konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu

Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir.

Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİMDİR?

Hababam Sınıfı oyuncuları arasında; Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Feridun Şavlı, Cem Gürdap, Ahmet Arıman, Cengiz Nezir, Bülent İğdiroğlu, Muharrem Gürses yer alıyor.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı İstanbul'da çekildi. Hababam Sınıfı'nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer alıyor.

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