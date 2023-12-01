Hababam Sınıfı'nın da çekildiği Çamlıca Kız Lisesi'nde yangın. Alev alev yandı

Hababam Sınıfı'nın da çekildiği Çamlıca Kız Lisesi'nde yangın çıktı. Yangın saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Üsküdar Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan Çamlıca Kız Lisesi içindeki Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nde çıktı.

Köşkün tadilatı için kurulan marangozhanenin yandığını gören görevliler itfaiyeye haber verdi

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Marangozhanede ise hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.



Öte yandan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HABABAM SINIFI ÇEKİLDİ

Çamlıca Kız Lisesi, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Hababam Sınıfı serisi çekildi. Hababam sınıfı Türk Sineması'nın kült yapımları arasında yer alıyor.