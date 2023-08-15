Hababam Sınıfı'nın Semra hocası yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler tanıyamadı

Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmi olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminde Semra Hoca karakterine hayat veren Semra Özdamar, o dönem büyük bir üne kavuşmuştu. Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı Semra Özdamar, son haliyle gündem oldu.