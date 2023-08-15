Hababam Sınıfı'nın Semra hocası yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler tanıyamadı

Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmi olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminde Semra Hoca karakterine hayat veren Semra Özdamar, o dönem büyük bir üne kavuşmuştu. Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı Semra Özdamar, son haliyle gündem oldu.

Hababam Sınıfı'nın Semra hocası yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler tanıyamadı

1972 yılında Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli eserinden beyaz perdeye aktarılan Hababam Sınıfı, Türk sinemasının mihenk taşları arasında yer alıyor.

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Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi isimleri kadrosunda bulunduran filmin ikincisi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ise büyük ilgiyle karşılandı.

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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Hoca karakteriyle hafızalara kazınan Semra Özdamar, o dönem büyük bir ün yakalamıştı.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. 67 yaşındaki Özdamar, son haliyle görenleri şoke etti.

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