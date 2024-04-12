Haber ABD’den sızdı İran 2 gün içinde saldıracak

Kaynak: Oksijen
Haber ABD’den sızdı İran 2 gün içinde saldıracak
Wall Street Journal'a yakın bir kaynağa göre, İsrail, İran'dan birkaç gün içinde gelebilecek doğrudan bir saldırıya karşı hazırlık yapıyor.

İsrail'in, 24 ila 48 saat içinde İran'dan İsrail'in güneyine ya da kuzeyine doğrudan bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

Ancak bu iddialara karşın, İran yönetiminden bilgi alan bir kaynağa göre, henüz saldırı planlarının tartışıldığı ve kesin bir kararın verilmediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta İran, İsrail'in diplomatik bir binaya düzenlediği hava saldırısına misilleme yapma tehdidinde bulunmuştu. Bu saldırıda, aralarında üst düzey İranlı askeri yetkililerin de bulunduğu önemli isimler hayatını kaybetmişti.

ABD istihbarat raporları, İran ya da vekilleri tarafından İsrail varlıklarına yönelik bir saldırının yakın olduğunu öne sürmüştü. Ancak şimdi, bir kaynak saldırının İsrail'in sınırları içinde gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

Bu konuda bilgi sahibi bir ABD'li yetkili, yaptığı açıklamada Amerikan istihbarat raporlarının, İran'ın birkaç gün içinde İsrail'in başka yerlerdeki kaynaklarına değil, muhtemelen İsrail topraklarına yönelik bir misilleme saldırısına işaret ettiğini ifade etti.

İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği, ABD hükümet çalışanları ve aile üyeleri için bir duyuruda bulundu. Bu duyuruya göre, İsrail'in merkezi, Kudüs ve Beerşeba dışında kişisel seyahatlerin geçici olarak kısıtlanacağı bildirildi.

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