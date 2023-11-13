Haber alınamıyordu ölüsü bulundu

İHA'nın haıberine göre, olay, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Huzur Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan İlhan Konak'ı (58) evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Konak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Konak'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kardemir Karabükspor'da işçi olarak çalıştığı ve emekli olduğu öğrenilen Konak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.