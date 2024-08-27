Haber takibi yapan DHA muhabiri Zehra Baykal’a saldırı! Kulağına 7 dikiş atıldı

Tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için dün öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel Ç. ile Hüseyin P., kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Yücel Ç. ile Hüseyin P., bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Yücel Ç. ile Hüseyin P.'yi arama çalışmalarına başlarken, haber yapmak için olay yerine giden DHA Yalova Muhabiri Zehra Baykal, kaybolan kişilerin yakını olduğunu iddia eden grup tarafından darbedildi. Baykal, yaklaşık 15 kişilik grubun saldırısına uğradığını belirtti.

‘KULAĞIM YARILDI’

Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Baykal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İki kişinin Armutlu sahilinde kanoyla açıldığını ve kaybolduğunu duyduk. Bugün haber yapmak için olay yerine gittik. Araçtan indiğim sırada, kaybolan kişilerin yakınları olduğunu iddia eden yaklaşık 15 kişilik bir grup elimde mikrofonu görünce bana saldırmaya başladı. Durumu anlamaya çalışırken bir kişi boğazımı sıktı, bir kişi saçımı çekti ve kulağımı küpemle çekti, kulağım yarıldı. Ben kendimi Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne attım. Hastaneye sevk edildim. Kulağıma 7 dikiş atıldı. Vücudumda morluklar ve çizikler var. Kendilerinden şikayetçi oldum. Belki o kişiler yakınlarını arıyordu ama amacım kamuoyunu bilgilendirmekti. Görevimi yapmak için oraya gittim.”

Gazeteciye hain saldırı

VALİ KAYA: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bu arada Yalova Valisi Hülya Kaya da yaşanan saldırıdan dolayı konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Gazeteciye el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. 3 ölü 8 yaralı