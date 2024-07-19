Habertürk canlı yayınında görülmemiş olay. Fiyatlar üzerinden Ticaret Bakanı övülünce sunucu kendini tutamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Habertürk canlı yayınında görülmemiş olay. Fiyatlar üzerinden Ticaret Bakanı övülünce sunucu kendini tutamadı

Habertürk canlı yayınında görülmemiş bir olay yaşandı. Canlı yayında fiyatlar üzerinden Ticaret Bakanı Bolat’a övgüler yapılınca sunucu kendini tutamadı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bolat, gıda enflasyonundaki artışa yönelik tepkilerle ilgili konuşurken 1973 yılındaki petrol krizini ve 2004 yılında yaşananları anlattı.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Bakan Bolat’a “Fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili bir soru soracağım. Biz son birkaç yıllık süre zarfında hatta birkaç sene önce marketlere girdiğimizde şoklar yaşıyorduk. Bu şoklar yerini durağanlaşmaya bıraktı açıkçası” dedi.

Bakan Bolat ise “Hamdolsun” şeklinde yanıtladı.

"Zeytinyağını, ayçiçek yağını beşer litre alan insanlar gördük. O tabloları görmüyoruz, bir dengelenme söz konusu." diye sözlerine devam eden Fevzi Çakır'ın cümleleri sürerken araya giren Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen "Ama hala çok pahalı" deyince stüdyoda bir anda sessizlik oldu.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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