Habertürk ham görüntüleri yayınladı. Muhabir yalanlamıştı, yönlendirme olduğu ortaya çıktı

Son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan küçük bir çocuğun “Annem karne hediyesi et aldı” sözlerinden sonra yapılan bir haberin gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialardan sonra Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu hakkında “Karne hediyesi et” şeklindeki haberi sonrası kurum içi soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma sonucunda muhabir Fatmanur Boylu'nun röportaj öncesinde küçük çocukla nasıl konuşacağına ilişkin ön konuşma yaptığı belirlendi. Habertürk, söz konusu habere imza atan muhabir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Habertürk Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, Twitter hesabından söz konusu röportajın önceki halini paylaşarak “Doğru ve dürüst haber, çalıştığımız kurumun hakkı ve mesleğimi korumak için. Vicdanımızın sesi ile ham ve gerçek görüntüler. Bakalım ne anlatıyor?” dedi.

FATMANUR BOYLU YENİÇAĞ’A KONUŞMUŞTU

Habertürk’te yaptığı “Karne hediyesi et alan çocuk” haberi sonrası kanaldan kovulan muhabir Fatmanur Boylu, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu.

“MAĞDUR YARATMA İHTİYACIM YOK. BU DURUMDA ÇOK İNSAN VAR”

Ülkenin içinde bulunduğu konum gereği kimseyi mağdur gibi konuşturmaya ihtiyacının olmadığını belirten Boylu, “Benim mağdur yaratma gibi bir amacım olsa. Haberi yaptığım esnada kasaba gelen ve bedava et isteyen kadını haber yapardım. Kadının et istemesi sonrası kasap bana ‘bu şekilde o kadar çok insan geliyor ki’ dedi. Ki benim o an yaptığım haber yoksulluk haberi değildi. Haber Et ve Süt Kurumu’nun karkas et satışı kararının fiyatları etkileyip etkilemeyeceği üzerine bir haberdi. Karne günü olması nedeniyle o güne bağlayarak haberi gündeme bağlamak adına çocuğa böyle bir soru yönelttim.

“OLAY TAMAMEN SAPTIRILDI”

Çocuklarla yapılan röportajlarda teknik olarak o sesi düzgünce vermemiz gerekiyor. Bu nedenle çocuğun söylediği şeyi tekrar düzgünce tekrar etmesini istedim sesi düzgün almak adına ancak orada bir fısıldama falan yok bangır bangır soruyorum. Annesi orada kasap orada sesimi herkes duyuyor. Hatta çocuğun açıklaması sonrası kasap da devamını getiriyor. 3 tane antrikot hediye ediyor. Şekerci olsa şeker verecekti, pastane olsa kurabiye verecekti. Olay tamamen saptırıldı” dedi.

“AMACIM MAĞDURİYET OLSA GÖRÜNTÜYÜ SONA KOYMAM”

“Haberde mağduriyet yaratma gibi bir amacı olsa bu görüntüyü haberin en sonuna koymam en başa koyar bangır bangır verirdim. Bundan gram da gocunmazdım” diyen Boylu, “Habertürk’te emekli maaşıyla geçinemeyen 2 kişinin haberini de yapmışlığım var. O insanlar bana her şeyi anlattı. Hatta öyle ağır şeyler anlattılar ki rencide olurlar mı düşüncesiyle habere koymadım bile. Benim mağdur yaratma gibi bir ihtiyacım asla söz konusu değil. Yoksulluk haberi yapılacaksa onu da yaparım ama bu durum böyle değildi. Bu noktada mağdur edilen ben oldum ancak karşımda işinden kovulacak yada bu sıkıntıyı yaşayacak bir muhatabım yok” dedi.