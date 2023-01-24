24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu

Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu

Habertürk’ün karneye et haberi yaptıktan sonra işine son verdiği muhabir Fatmanur Boylu, “Ülkenin ekonomik koşullarında mağdur yaratmaya ihtiyacım yok. Burada mağdur olan benim. Oradaki olay teknik bir olay, bir fısıltı falan söz konusu değil, bangır bangır konuşuyorum” dedi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:54
Takip Et

Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu sadece Yeniçağ’a konuştu

Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Habertürk’te yaptığı “Karne hediyesi et alan çocuk” haberi sonrası kanaldan kovulan muhabir Fatmanur Boylu, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu.

“MAĞDUR YARATMA İHTİYACIM YOK. BU DURUMDA ÇOK İNSAN VAR”
Ülkenin içinde bulunduğu konum gereği kimseyi mağdur gibi konuşturmaya ihtiyacının olmadığını belirten Boylu, “Benim mağdur yaratma gibi bir amacım olsa. Haberi yaptığım esnada kasaba gelen ve bedava et isteyen kadını haber yapardım. Kadının et istemesi sonrası kasap bana ‘bu şekilde o kadar çok insan geliyor ki’ dedi. Ki benim o an yaptığım haber yoksulluk haberi değildi. Haber Et ve Süt Kurumu’nun karkas et satışı kararının fiyatları etkileyip etkilemeyeceği üzerine bir haberdi. Karne günü olması nedeniyle o güne bağlayarak haberi gündeme bağlamak adına çocuğa böyle bir soru yönelttim.

“OLAY TAMAMEN SAPTIRILDI”
Çocuklarla yapılan röportajlarda teknik olarak o sesi düzgünce vermemiz gerekiyor. Bu nedenle çocuğun söylediği şeyi tekrar düzgünce tekrar etmesini istedim sesi düzgün almak adına ancak orada bir fısıldama falan yok bangır bangır soruyorum. Annesi orada kasap orada sesimi herkes duyuyor. Hatta çocuğun açıklaması sonrası kasap da devamını getiriyor. 3 tane anktrikot hediye ediyor. Şekerci olsa şeker verecekti, pastane olsa kurabiye verecekti. Olay tamamen saptırıldı” dedi.

“AMACIM MAĞDURİYET OLSA GÖRÜNTÜYÜ SONA KOYMAM”
“Haberde mağduriyet yaratma gibi bir amacı olsa bu görüntüyü haberin en sonuna koymam en başa koyar bangır bangır verirdim. Bundan gram da gocunmazdım” diyen Boylu, “Habertürk’te emekli maaşıyla geçinemeyen 2 kişinin haberini de yapmışlığım var. O insanlar bana her şeyi anlattı. Hatta öyle ağır şeyler anlattılar ki rencide olurlar mı düşüncesiyle habere koymadım bile. Benim mağdur yaratma gibi bir ihtiyacım asla söz konusu değil. Yoksulluk haberi yapılacaksa onu da yaparım ama bu durum böyle değildi. Bu noktada mağdur edilen ben oldum ancak karşımda işinden kovulacak yada bu sıkıntıyı yaşayacak bir muhattabım yok ” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mustafa Kemal ÖZTÜRK
24.01.2023 18:36
Ülkenin acı gerçeklerini yok sayanların gazabına uğramışsın Fatma kardeşim.Seni işinden edenler gün gelir bedelini acı acı öderler inşallah.  
 
Çakır17
24.01.2023 18:29
Bir gün gelecek bu yaptıklarınızın hesabını fitil, fitil vereceksiniz. Yandaşlar az kaldı. İktidarın işine gelmeyen haberleri yayınlayamazsınız. çünkü korkuyorsunuz. Sıra sizede gelecek yandaş medya.  
 
Adanalı
24.01.2023 18:27
Yandaş Basın Seçim öncesi memleketi güllük gülüstanlık gösterme peşindeyken sen nasıl olurda karneya et hediyesi yazarsın bizi rezil edersin cezası yemiş Allah büyük Elbette onun da bir planı vardır.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
2
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
3
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
7
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.