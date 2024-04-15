HaberTürk ve Sky Türk'ün efsane haber müdürü vefat etti

Kaynak: Haber Merkezi
HaberTürk ve Sky Türk'ün efsane haber müdürü vefat etti
Star TV, Kanal 6, TGRT Haber, Habertürk, Bugün TV, ve SKYTürk gibi kanallarda çalışan efsane haber müdürü Tufan Şafak Yüksel hayatını kaybetti.

Tufan Şafak Yüksel, Türk medya sektöründe tanınan bir isimdir.

HaberTürk TV ve Sky Türk TV gibi önemli haber kanallarında haber müdürü olarak çalışmıştır.

Ayrıca Star TV, Kanal 6, TGRT Haber, Bugün TV gibi kanalların efsane haber müdürü olarak bilinmesinin yanında Gürcü-Laz derneklerinin de kurucusuydu.

Türkiye—Gürcistan ilişkilerinin gelişiminde önemli rol oynamıştı.

Yüksel, 1957 yılında Samsun'da doğmuştu.

HABERİ KARDEŞİ VERDİ

Yüksel'in hayatını kaybettiği haberini kendisi gibi gazeteci olan kardeşi Mustafa Kemal Yüksel şu ifadelerle duyurdu:

Büyüğümüz, Ağabeyimiz,
yardımsever büyük insan, kanaat önderimiz
TUFAN ŞAFAK LOMİNADZE (Yüksel)
yaşama veda etti.
Acımız büyük, yeniden buluşana kadar özlem hasret içinde olacağız.
Güle güle yüce insan.

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SİNOP'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Efsane haber müdürü Tufan Şafak Yüksel'in dün Sinop Merkeze bağlı Sinecan köyünde toprağa verildiği belirtildi.

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