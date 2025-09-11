Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi! İşte o anlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye güne holding bünyesinde Habertürk ve Show Tv'nin de bulunduğu Can Holding'e TMSF'nin el koyduğu haberiyle başladı. Habertürk TV sunucu Mesut Yar haberi canlı yayında öğrendi.

TMSF, Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete bu sabah el koydu.

Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Suçlamalar “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama"...

Habertürk TV'de o sırada canlı yayında olan Mesut Yar haberi canlı yayında vatandaşlardan gelen mesajlarla öğrendi.

Mesut Yar haberi şöyle duyurdu

"SİZDEN GELEN SORULARLA BUNLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

"Sizden gelen soruları yanıtsız bırakmam gibi bir şey söz konusu olmaz, olamaz.

Sabahtan beri bana sorulan bir şey var. Altyazıda da yayınlamaya başladık. TMSF sizin de okuduğunuz üzere Can Holding'e bağlı şirketlere el koydu ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sizi şerefimle temin ederim ki; bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da hepinizle tek tek paylaşacağım.

Sizden gelen sorularla bunla karşı karşıya kaldım ve verebileceğim tek yanıt altyazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil."

Türkiye'nin 2 ünlü televizyon kanalına el konuldu! Kanalın sahiplerine gözaltı kararı...Türkiye'nin 2 ünlü televizyon kanalına el konuldu! Kanalın sahiplerine gözaltı kararı...

