13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu

Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu

Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 kişi de yakalandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:23
Takip Et

Habur Sınır Kapısı’nda 4 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi

Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu
+
Aa
-

Şırnak’ta, Habur Sınır Kapısı’nda yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu yapıldı. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan iki uzun şaseli araçlarda yapılan arama sonucunda 167 adet cep telefonu, Irak'tan yolcu getiren bir otobüste de yapılan aramada ise 427 adet cep telefonu, 710 paket sigara ve 270 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında araçlara el konulurken, piyasa değeri 4 milyon TL olan eşyalar ile ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
6
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.