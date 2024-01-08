Haç çıkarmak için kıyasıya yarıştılar. Buz gibi suya aldırış etmediler

Kaynak: Haber Merkezi
Haç çıkarmak için kıyasıya yarıştılar. Buz gibi suya aldırış etmediler
Büyükada’da 2024 yılının haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Hristiyanların haç çıkarma töreninden gençlerin soğuk suya aldırış etmeden haç çıkarmak için kıyasıya mücadelesi hareketli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Hristiyanların her sene Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişini anmak için gerçekleştirdikleri haç çıkarma töreni her sene olduğu gibi bu senede hareketli görüntülere sebep oldu.

Aya Dimitri Kilisesi’nde düzenlenen ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Dün sabah saat 09.00’dan itibaren Ada’da bulunan Kiliseye gelen Hristiyan vatandaşlar, düzenlenen ayinde mumlar yakarak dualar etti.

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SOĞUK SUYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ayinin ardından düzenlenen haç çıkarma töreninde genç erkekler, denize atılan haçı çıkarmak için kıyasıya rekabet ettiler.

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Denizin soğukluğuna aldırış etmeyen gençlerin birbirleri ile yarıştıkları o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.

Haç çıkarma töreninde soğuk sulardan haçı çıkaran kişi Manoli Minaoğlu oldu.

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