Hacı kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adayları sonrasında hac kura tarihlerini bekliyor. Hac ön kayıt tarihlerinde son günün açıklanmasının ardından Hac’a gidecek kişiler Hac kura tarihlerini araştırıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura takvimi belli oldu mu?

5-31 Ocak tarihleri arasında hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamlayan hacı adayları, şimdi de hac kuraları için gün saymaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT GÜNCELLEME SON GÜN NE ZAMAN?

2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.

Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.

HAC KONTENJAN SAYISI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." denildi.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası