24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hac kuraları ertelenmişti. Normal şartlarda 15 Şubatta çekilmesi planlanan Hac kuralarının hangi tarihe ertelendiği merak ediliyor. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:47
Takip Et

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?
+
Aa
-

15 Şubatta çekilmesi planlanan Hac kura çekimi Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremler nedeniyle süresiz ertelenmişti. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hac kuralarının ertelendiğini duyurdu.

Ali Erbaş açıklamasında,

"15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Buna göre; 2023 hac kuraları yeni bir tarih belirlenene kadar ertelendi.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
2
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
7
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.