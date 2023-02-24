15 Şubatta çekilmesi planlanan Hac kura çekimi Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremler nedeniyle süresiz ertelenmişti. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hac kuralarının ertelendiğini duyurdu.

Ali Erbaş açıklamasında,

"15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Buna göre; 2023 hac kuraları yeni bir tarih belirlenene kadar ertelendi.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası