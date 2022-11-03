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Hacettepe Üniversitesi'nden kuduz vakası açıklaması

Hacettepe Üniversitesi'nden kuduz vakası açıklaması geldi. Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak yapılan açıklamada, “tanı kesinleşti” denildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:45
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Hacettepe Üniversitesi'nden kuduz vakası açıklaması

Hacettepe Üniversitesi'nden kuduz vakası açıklaması
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DHA’nın haberine göre; Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virüsünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti”

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