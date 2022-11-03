Hacettepe Üniversitesi'nden kuduz vakası açıklaması

DHA’nın haberine göre; Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virüsünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti”