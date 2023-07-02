Hacılar kutsal topraklardan yurda dönmeye başladı

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar yurda dönmeye başladı. Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayan 300 hacı İstanbul Havalimanı'na geldi.

Hacılar kutsal topraklardan yurda dönmeye başladı

İHA'nın haberine göre; Kutsal topraklardaki hac farizasını yerine getiren hacıların dönüş yolculuğu başladı. Yaklaşık 300 kişiden oluşan hacı kafilesini taşıyan uçak, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinden saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

Aynı kafilede bulunan hacılar, havalimanında ayrılırken duygusal anlar yaşadı.

Almanya’dan kutsal topraklara gittiğini söyleyen İsmail Coşkun, “Hac’tan geliyoruz. Almanya’da yaşıyorum. Çok şükür. Elhamdülillah Hacca gittik. Hac vazifemizi yerine getirdik. Bugün de sağsalim evimize dönüyoruz. Rabbim herkese nasip etsin. Rabbim herkese genç yaşta gidip gelmeyi nasip etsin" dedi.

Kutsal topraklara annesi ile gittiğini söyleyen Semih Ülker, "Biz iki haftalık bir hac farizasını yerine getirdik. Hamdolsun çok güzel geçti. Herkese tavsiye ederiz. Benim için ilk defa oldu. Annem için ikinci kez oldu. Annemle birlikte karar aldık. Birlikte gittik. Orada gerçekten çok manevi duygular yaşadık. Biz önce Medine’ye gittik. Sonra Mekke’ye gittik. Mekke’yi görmek muazzam bir duygu" diye konuştu.

Kutsal topraklara oğlu ile birlikte gittiğini söyleyen Nazmiye Ülker ise, ”Ben aslen Sivaslıyım. Ama 52 senedir Almanya’da yaşıyorum. Ben ikinci kez gidiyorum Hacca. Beni oğlum götürdü. Çok önemli, çok güzel bir duygu“ dedi.

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