Hacıosmanoğlu'nun kapısında yatanları açıkladı

TFF’de sadece kurullar mı gidecek sanıyorsunuz?

Mehmet Büyükekşi’den kurtulan Türk futbolunu karanlık günler mi bekliyor, yoksa aydınlık günler mi?

Futbol ailesinin kafası karışık!

Kimse net bir görüş bildirmiyor…

Gelen gideni aratır mı soruları havada uçuşurken, TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifasını beklediği kurulların yanında, TFF çalışanları ile ilgili de bazı yaptırımlara gideceği söyleniyor…

Ben söylemiyorum, konu komşu söylüyor…

Ben onların yalancısıyım…

Örneğin 14 bölge müdürlüğünde bazı değişikliklere gidileceği gibi, bölge müdürlüklerinin sayısının artırılabileceği de fısıldanıyor…

Doğru mu?

Bilemiyorum…

Üfürme mi?

Onu da bilemiyorum…

Ama, “Yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, taşları yerinden oynatacak mı” diye sorarsanız, “hayır” diyemem…

Tabii ki kendisine büyük baskı gelecektir…

Özellikle siyasiler, Hacıosmanoğlu’nun kapısını çalacaklar mı?

Kesin çalarlar!

“Ama şuna dokunma, aman buna dokunma” diyeceklerdir…

Belki de aba altından sopa göstereceklerdir…

Peki, Hacıosmanoğlu ya da Otyakmaz ricalara veya dayatmalara boyun eğerler mi?

Kimbilir!

TFF’nin 15 kurulu giderse, ki gidecek yeni yüzler kimler olacak?

Örneğin MHK’nın başına kimi getirecekler?

Denetleme, Tahkim, Disiplin, Uyuşmazlık, daha doğrusu TFF çatısı altında bulunan birçok kurul, büyük bir ihtimalle yarın istifalarını sunacaklardır…

Anladığım kadarıyla, Hacıosmanoğlu ve yönetimi, Mehmet Büyükekşi döneminde görev yapan kurullar ve TFF çalışanları ile yolları ayıracak gibi geliyor bana…

Çünkü, gidenleri değil, gelecek olanları belirlemek için inanılmaz bir mesai harcadıkları biliniyor.

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MONTELLA KONUSU

Hiçbir kimse tıkır tıkır giden tekere çomak sokmaz…

Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımın İtalyan Teknik Direktörü Montella’yı taca çıkarmaz…

En azından şimdilik…

Bu konuda olağanüstü istişareler yapabilir, İtalya’nın bu saatten sonra getirisi ne olur, götürüsü ne olur, tartar biçer ona göre karar verir…

Ama, duygusala bağlayıp göndermez…

İtalyan Montella da, kendiliğinden “arrivederci” yani “hadi bana eyvallah, görüşmek dileğiyle” demez…

Sosyal medyada pompalanan “Şenol Güneş” algısının çok alıcısının olduğunu sanmıyorum…

İtalyan Hocayla yollar ayrılırsa, Şenol Güneş ismi gündeme çok daha kuvvetli gelir…

Montella konusunda son olarak şunu belirtmekte yarar var; Hacıosmanoğlu, bu tür haberleri yalanladı ve İtalyan ile devam edeceklerini futbol ailesi ile paylaştı.