Hacıosmanoğlu'nun ne zaman istifa edeceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu'nun ne zaman istifa edeceğini açıkladı

Gürel Yurttaş yazdı: Hacıosmanoğlu'nun ne zaman istifa edeceğini açıkladı

TFF seçimlerinde çoğuna göre büyük sürpriz oldu. Mehmet Büyükekşi devrildi. İbrahim Hacıosmanoğlu başkan oldu.
Kimi sevindi.
Kimi tedirgin oldu. "Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak" misali.
Hacıosmanoğlu adaylığını koyduktan ve seçildikten sonra hep aynı şeyleri söyledi.
Eski sert söylemlerini terk edeceğini belirtti mesela.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili söylediklerinin geçmişte kaldığını belirtti.
"Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim" dedi.
Peki öyle olacak mı sahiden de?
Geçmiş geçmişte kaldı mı? Yeni bir sayfa açtı mı?
Ecmel Sarıalioğlu dedi ki kongrede;
"Bu adamı (Mehmet Büyükekşi) bir daha seçmeyelim. İbrahim Hacıosmanoğlu, bu işi yapar yapamaz ama en azından istenmediği yerde durmaz. Becerirse becerir, beceremezse gider. Biz böyle beceriksiz insan istemiyoruz. Gelecek insan becerir mi beceriksiz mi bilmiyoruz. Yapamazsa gider."
Ben de öyle düşünüyorum.
İbrahim Hacıosmanoğlu dediklerini yapar mı yapamaz mı bilmiyorum ama yapamazsa bırakır diye düşünüyorum.
Bir delikanlı görüntüsü var.
"Dediğim dedik, çaldığım düdük" şeklinde.
Onun için diyorum ki yapamazsa istifa eder.
Öyle değil mi başkan?
Başarmanı dileğimle.

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