Hackerler valinin telefonuna sızdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hackerler valinin telefonuna sızdı

Nijarya'nın Osun Eyalet Hükümeti, Vali Ademola Adeleke'nin telefon numaralarından birinde meydana gelen güvenlik ihlaliyle ilgili olarak kamuoyuna acil bir uyarı yayınladı.

Osun Eyalet Hükümeti tarafından gerçekleştirilen kamuoyu bilgilendirmesinde, valinin cep telefonunun hacklenmesi nedeniyle kendisini vali olarak tanıtıp para isteyenlere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Vali sözcüsü Mallam Olawale Rasheed, resmi bir açıklamada, kamuoyuna, ele geçirilen numaradan gelen tüm çağrıları veya mesajları görmezden gelmeleri tavsiyesinde bulundu. Raşid, "Durumu düzeltmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yetkililer valinin iletişim hatlarını güvence altına almak için titizlikle çalıştıklarını bildirdi.

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