Hadise ve Şenol Sönmez aşkından ilk kare! Mekandan ayrı çıktılar

Birçok önemli projeyi üstlenen yönetmen Şenol Sönmez’le yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, 'Gelin Takımı' filminin ön izleme etkinliğine sevgilisi Sönmez ile birlikte katıldı.

'Esas Oğlan' adlı dizide oyuncu Seda Bakan’la birlikte başrolde yer alan Hadise’nin, projenin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddiası çok konuşuluyordu. Hadise ile Şenol Üşümez, aşk haberlerinin ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Hadise, Seda Bakan’ın rol aldığı 'Gelin Takımı' filmi için Soho House’da gerçekleştirilen ön izleme etkinliğine sevgilisi Şenol Sönmez ile beraber katıldı. ‘Gelin Takımı’ filmini beraber izleyen çift, birlikte kameralara görünmemek için gecenin sonunda mekândan ayrı ayrı çıktı.

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

28 Şubat 1980, İstanbul’da dünyaya gelen Şenol Sönmez, İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü’nden mezun oldu.

İlk olarak yönetmen Tarkan Karlıdağ’ın yanında reji asistanı olarak kariyerine başlayan Sönmez, sonrasında İbrahim Tatlıses’in ‘İbo Şov’ programında yönetmen yardımcısı oldu.

Şenol Sönmez, Doktorlar, Unutulmaz, Gece Gündüz, Kirli Beyaz, İffet, Osmanlı Tokadı, Huzur Sokağı gibi kadar çok sayıda dizi projesinde yer aldı.