Hadise yeni klibinde tepki topladı

Daha önce Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu için RTÜK tarafından yasaklanan Hadise'nin yeni klibinden ilk kesit yayınlandı. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Hadise, klibi erotik bulunduğu için tepki çekti

Hadise yeni klibinde tepki topladı

Editör: Özlem KIRAL

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarından dolayı sık sık adından söz ettiren Hadise 29 Eylül'de yayınlanacak olan Sevmiyo'dan ilk kesit geldi. Daha önce Sıfır Tolerans şarkısının klibinden dolayı RTÜK'ten sansür yiyen Hadise'nin yeni klibindeki erotik sahneleri hayranlarını kızdırdı.

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"TERBİYESİZLİK DİZ BOYU"

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz günlerde Sevmiyo şarkısı için kamera karşısına geçti. Klipte yarı çıplak halde kamera karşısına geçen Hadise'nin erkek partneriyle erotik sahneleri dikkat çekti.

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Instagram'da 14,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, 29 Eylül'de çıkacak olan Sevmiyo klibinden ilk kesiti yayınladı. Hadise'nin şarkısındaki erotik sahnelerden rahatsız olan takipçileri "Terbiyesizlik diz boyu" yorumunu yaptı.

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Hadise'nin 2018 yılında yayınlanan Sıfır Tolerans şarkısının klibi erotik bulunduğu gerekçesiyle RTÜK'ten ceza yemişti.

İşte Hadise'nin klibi için yapılan yorumlar...

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