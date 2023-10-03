Hadise oyuncu oluyor! Yapımcıyla el sıkıştı

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken Hadise, meslek değiştiriyor. Ünlü şarkıcı artık oyunculuk da yapacak.

Hadise oyuncu oluyor! Yapımcıyla el sıkıştı

Geçtiğimiz yılın nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise, yalnızca beş ay evli kalmıştı.

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Adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 'Mehmet Dinçerler ile barıştı' iddialarına yanıt vererek "Bazıları eskileri takıldığımızı düşünüyorlar bizde bir kitap tekrar okunmaz." demişti.

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Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı, oyunculuğa soyundu. Hadise'nin bir yapım firması ile el sıkıştığı ve hem müzikal tiyatro hem de film anlaşması imzaladığı ileri sürüldü.

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Özcan, ünlü şarkıcı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en çok konser veren isimlerin başında gelen Hadise, 2024 yılına da büyük bir başarıya imza atacakmış. Şimdi ismini yazmadan belirtmek isterim. Bir yapım firması ile anlaşma imzalayan Hadise'nin hem müzikal tiyatro hem de film anlaşması imzaladığını duydum."

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