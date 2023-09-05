Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Manisa'da seyir halindeki hafif ticari aracın hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Gökhan M. (35) idaresindeki 38 SH 648 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Mehmet D. (24) idaresindeki 06 GA 5161 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç adeta hurdaya dönerken, sürücü Gökhan M. ve yolcu olarak bulunan Damla D. (33), Zühal O. (32), Ada M. (9), Eymen Ayaz O.(5), Nisa M. (4) ve 6 aylık Ceylin O. yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.

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