Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

Karaman’da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü yaralandı.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

İHA’nın haberine göre, kaza Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. yönetimindeki 42 SU 677 plakalı hafif ticari araç ile A.A. idaresindeki 70 BD 561 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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